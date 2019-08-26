26 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar? Dolar neden gece yükseldi?

26 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ekonomiyle işi gereği ilgilenenler ve aynı zamanda küçük yatırımcılar için son dakika dolar kuru yakından takip ediliyor. 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece saatlerinde dolar kurunda dalgalanma yaşandı. Dolar, gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL 'yi buldu. Bu hareketlenmeyi görenler Dolar neden gece yükseldi? sorusuna yanıt arıyor. 26 Ağustos dolar kuru haberimizde..

26 AĞUSTOS DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, avro 6,5060 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar, 5,8370 liradan satılıyor.6,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5060 lira olarak belirlendi.



Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olmuştu.

DOALR GECE NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar, gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüş trendine giren dolar, sabah saatlerinden itibaren 5.80 bandında sabitlendi.

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6.39 seviyesini aşmıştı.

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.

GEÇEN HAFTA DOLAR NASILDI?

DOLAR

ALIŞ: 5,7689

SATIŞ: 5,7732

EURO

ALIŞ: 6,3935

SATIŞ: 6,4023