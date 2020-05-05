23.5 milyon turiste Antalya'dan mektup

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “Mektupta, Antalya’nın güçlü, sağlıklı ve güvenilir bir turizm varış noktası olduğu vurgusunu yapıyoruz” dedi. Antalya Valiliği koordinesinde, AKTOB aracılığıyla Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan “Sun and more (Güneş ve daha fazlası)” başlıklı mektuplar, daha önce otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere sosyal medya ve e-posta aracılığıyla gönderilmeye devam ediliyor. Mektuplarla tatil planı yapanlar, Antalya’ya davet ediliyor. Yerli ve yabancı 23.5 milyon turiste mektup gönderilmesi hedefleniyor.