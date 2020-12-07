2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı nasıl belirleniyor?

2021 yılı asgari ücret zammı için ikinci toplantı heyecanla bekleniyor. 15 Aralık'ta yapılması beklenen toplantıda yeni yılın aylık brüt asgari ücret ve aylık net asgari ücret zammın ne kadar olacağı konuşulacak. Söz konusu pazarlık masasında oran konusunda anlaşma sağlanmazsa asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 3. toplantı ile tekrar bir araya gelecekler.



Geçtiğimiz gün düzenlenen toplantıda 7 milyonu ilgilendiren asgari ücret için taraflar masaya oturdu. TİSK ‘Ekonomik durumu dikkate alalım' derken Türk-İş ‘Asgari ücrette tasarruf olmaz' görüşünde. Bakan Selçuk ise hedeflerinin ‘uzlaşma' olduğunu söyledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ev sahipliğindeki toplantı Kovid-19 salgını nedeniyle internet ortamında çevrim içi gerçekleşti.

2. RAUNT 15 ARALIK’TA

Toplantı başlamadan önce işçi konfederasyonlarından yapılan ortak açıklamada, asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak belirlenmesini istedi. Toplantının açış konuşmasını yapan Bakan Selçuk ise “Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek asgari ücreti uzlaşmayla tespit etmeyi hedefliyoruz” dedi. Bakan Selçuk ikinci toplantının 15 Aralık, 3. toplantının ise 22 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

Toplantıda konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari adil bir vergi düzenlemesi isterken “Taleplerimiz mutlaka karşılansın. Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli” diye konuştu. Toplantıda işverini temsilen konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise “Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

REFAH PAYI EKLENİRSE 2.683 LİRA

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 15.03’lük zam gelmiş ve brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL, net ücret de 2.324 TL olarak verilmeye başlanmıştı. Şayet aynı zam oranı bu yıl da tekrarlanırsa net asgari ücret 2.672 lira olacak. Geçen yıl yapılan zamda enflasyonun üzerine 3 puan refah payı eklenmişti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi bugün itibariyle yüzde 12.47. Bu rakamın üzerine yapılacak 3 puanlık refah payı sonrası ise net asgari ücret 2.683 lira olacak.