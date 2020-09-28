28 Eylül 2020 Pazartesi 18:27 | Son Güncelleme:
2 yılda 3 milyar dolarlık gıda israfı engellenecek
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi'yle Türkiye'de 5 yılda israfın yüzde 50 azaltılmasını ve ilk 2 yılda çöpten kurtarılan gıdalarla en az 2-3 milyar doların geri kazanılmasını hedefliyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda israfı sorununa dikkati çekmek için 29 Eylül’ü ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’ ilan etti. FAO verilerine göre, bugün dünyada 1.5 milyar ton gıda çöpe atılırken, her 100 kişiden 11’i açlıkla mücadele ediyor.
ÇÖPTEN ÇIKARACAĞIZ
BM tahminlerine göre, Kovid-19’un yol açtığı ekonomik gerileme dünya genelinde açlık çeken insan sayısını daha da artıracak. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli sermayemizi çöpten çıkaracağız” diye konuştu.