2 yılda 3 milyar dolarlık gıda israfı engellenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda israfı sorununa dikkati çekmek için 29 Eylül’ü ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’ ilan etti. FAO verilerine göre, bugün dünyada 1.5 milyar ton gıda çöpe atılırken, her 100 kişiden 11’i açlıkla mücadele ediyor.

ÇÖPTEN ÇIKARACAĞIZ



BM tahminlerine göre, Kovid-19’un yol açtığı ekonomik gerileme dünya genelinde açlık çeken insan sayısını daha da artıracak. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Gıdada israfı engelleyeceğiz ve milli sermayemizi çöpten çıkaracağız” diye konuştu.