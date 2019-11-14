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  3. 14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın, gram altın fiyatları..

14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın, gram altın fiyatları..

14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar" Kapalıçarşı çeyrek altın, gram altın fiyatları..

14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu arama motorunda altın birikimi yapanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. Gram altın büyük küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında bulunuyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan tamamladı. 14 Kasım Perşembe günü itibariyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları belli oldu. 14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

 

14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Geleneksel birikim aracı altın düğünlerde hediye olarakta tercih ediliyor. Özelikle altının gram fiyatı ve çeyrek altın güncel fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 441 liradan işlem gördü. 14 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye araştıranlar için Kapalıçarşı çeyrek altın, gram altın fiyatları sizlerle..

14 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 271,48 liradan satışta 271,58 liradan, çeyrek altın ise alışta 434,45 liradan satışta 445,31 liradan işlem görüyor. 

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           SALI                  ÇARŞAMBA              
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   270,00     270,20     270,30     270,50     
Cumhuriyet Ata Lira        1.780,00   1.801,00   1.782,00   1.803,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       246,50     250,50     247,50     252,50     
Lira (Tam) Ziynet          1.739,00   1.759.00   1.741,00   1.761,00   
Yarım Ziynet               870,00     880,00     871,00     881,00     
Çeyrek Ziynet              435,00     440,00     436,00     441,00   


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