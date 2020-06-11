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  3. Gram altın ne kadar, kaç TL?
12 Haziran 2020 Cuma 09:44 | Son Güncelleme:

Gram altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın ne kadar, kaç TL"

Altın ONS fiyatı ise 1.731 TL oldu. Altın alım satım işlemi yapmak isteyenler gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

Altın fiyatları anlık değişimler gösteriyor. Altın ONS fiyatı 1.731 TL oldu. Güncel, canlı anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

11 HAZİRAN ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

11 Haziran gram altın alış fiyatı 377,37 TL olurken satış fiyatı ise 377,49 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

11 Haziran çeyrek altın fiyatları 613,70 TL’den alınıp 620,60 TL’den satılıyor.

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