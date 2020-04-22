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  3. 100 baz puanlık indirim bekleniyor

100 baz puanlık indirim bekleniyor

100 baz puanlık indirim bekleniyor

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine devam edilmesini bekliyor.

Ekonomistlerin beklentisi ise ortalama 50 baz puan. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de TCMB’nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9,25’e çekmesinin beklediklerini söyledi. Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose “Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 baz puan indirime gitmesini bekliyoruz” dedi. 


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