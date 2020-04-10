Canlı, anlık çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Nisan 2020 altın fiyatları

10 Nisan 2020 altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın bugün de güne yükselişle başladı. Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm merak edilenler..



10 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI



10 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 359,79 TL'den alınıp, 360,65 TL'den satılıyor

10 NİSAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 580,40 TL'den alınıp, 595,60 TL'den satılıyor.

10 NİSAN TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.038,28 TL'den alınıp, 2.079,29 TL'den satılıyor.

10 NİSAN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.110,00 TL'den alınıp, 2.142,00 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

9 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 360,37 TL'den alınıp, 360,37 TL'den satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 509,57 TL'den alınıp, 521,42 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.142,47 TL'den alınıp, 2.174,95 TL'den satılıyor.