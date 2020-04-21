Yazılımcı alımı 2020 ne zaman? 1 milyon yazılımcı projesi nedir? İşte son dakika açıklamaları

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yaptığı son dakika açıklamasında "1 Milyon Yazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." dedi. 1 milyon yazılımcı projesi nedir? Yazılımcı alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Albayrak'ın son dakika açıklamaları haberimizde yer alıyor.

Bakan Albayrak 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama yaptı

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek.

Bakanlığın gençlerin hizmetine sunduğu proje kapsamında gençlerimiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacak.

SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

"1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak."

"Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar 'CV Bank' üzerinden aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek."

"(1 Milyon Yazılımcı Projesi) Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın."