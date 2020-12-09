Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe ilişlkin olarak umut vadeden bir tahmini tarih açıkladı. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin, "4 Ocak bizim için umut vadeden bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."