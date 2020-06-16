Uzaktan eğitim devam edecek mi? Gelecek yıl uzaktan eğitim olacak mı?
Bakan Selçuk, uzaktan eğitim hakkında soruları yanıtladı. 24 Tv canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA uzaktan eğitime dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sonrası yüz yüze eğitimde araya girildi. Dersler MEB tarafından kurulan EBA üzerinden devam etti. İşte uzaktan eğitime dair merak edilenler..
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV canlı yayınında uzaktan eğitim hakkında soruları yanıtladı. Uzaktan eğitime dair detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler sık sık Uzaktan eğitim devam edecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası dersler online platform EBA üzerinden yapıldı. Yaz tatiline sayılı günler kala uzaktan eğitimin gelecek yıl devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte detaylar...
UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 TV canlı yayınında uzaktan eğitim hakkında sorulara cevap verdi. Bakan Selçuk, EBA uzaktan eğitimin gelecek yılda devam edeceğini duyurdu.