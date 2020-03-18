Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman? Üniversite uzaktan eğitim olacak mı? YÖK Başkanı açıkladı!

Aralık 2019'da Çin'de çıkan ve ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden corona virüs nedeni ile okullar ve üniversiteler tatil edilmişti. Üniversitelerdeki 3 haftalık tatil 16 Mart Pazartesi günü başladı. YÖK Başkanı Saraç, binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren son dakika açıklamasında bulundu. YÖK Başkanı'nın açıklamasına göre, üniversitelerde de uzaktan eğitim yapılacak.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

"Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz ’Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi.