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  3. Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? YÖK'ten önemli açıklama

Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? YÖK'ten önemli açıklama

Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak" YÖK'ten önemli açıklama

Son Dakika Haberleri.. YÖK: "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek."

YÖK: "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek."

YÖK:"Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak."

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