Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? YÖK'ten önemli açıklama
Son Dakika Haberleri.. YÖK: "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek."
YÖK: "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek."
YÖK:"Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız