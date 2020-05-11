Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? YÖK'ten önemli açıklama

YÖK: "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek."

YÖK:"Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak."