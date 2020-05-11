Üniversite sınavları nasıl olacak? YÖK'ten son dakika açıklaması! Üniversite sınavları ne zaman yapılacak, uzaktan mı olacak?
Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversite sınavları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Koronavirüs nedeniyle üniversiteler araya girmişti. Normalleşme sürecine geçilen şu dönemlerde üniversite sınavları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite sınavları uzaktan mı olacak? İşte yanıtı...
ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversite sınavları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak"ifadelerine yer verildi.