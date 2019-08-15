Üniversite kayıt tarihleri belli mi? Üniversite kayıt için gerekli evraklar neler?

Üniversite kayıt tarihleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Üniversite tercih dönemi 28 Temmuz'da tamamlanmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sonuçlarını öğrenen adayları şimdi de üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca kişi, evraklarını okuyacakları okula teslim edecek ve kayıt yaptırarak üniversite öğrencisi olacak. Üniversite kayıt tarihleri ve üniversite kayıt için gerekli evraklar haberimizde yer alıyor..

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Normalde 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.