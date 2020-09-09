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  • Üniversite kayıt tarihini kaçıran öğrenciler mazeretlerini bildirerek başvuru yapabilecek
09 Eylül 2020 Çarşamba 17:52 | Son Güncelleme:

Üniversite kayıt tarihini kaçıran öğrenciler mazeretlerini bildirerek başvuru yapabilecek

Üniversite kayıt tarihini kaçıran öğrenciler mazeretlerini bildirerek başvuru yapabilecek

Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı (YÖK), 2020-YKS tercihine yerleşen fakat kayıt yaptıramayan adayların mazeretlerini bildirerek başvuru yapabileceğini duyurdu.

YÖK, 2020-YKS tercihine yerleşen fakan kayıt yaptıramayan adaylara müjdeyi verdi. Üniversite kayıt tarihlerini kaçıran öğrenciler mazeretlerini bildirerek başvuru yapabilecek.

YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2020 YKS yerleştirme işlemleri (merkezi/ek yerleştirme) sonucunda bir programa yerleşen ancak 2020 YKS kılavuzlarında belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurması halinde adayın mazereti ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilecek ve mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacaktır. Adayların konuya ilişin ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleri ile birlikte süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.” 

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