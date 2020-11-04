04 Kasım 2020 Çarşamba 10:44 | Son Güncelleme:
TUS sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçlarını adayların erişimine açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.