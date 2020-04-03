TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 2020 sonuç sorgulama nasıl yapılır?

TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen sınav sonuçları ilgiyle takip ediliyor. 25-31 Mart arasından sınav tercihleri yapılmıştı. TUS 2020 sonuç sorgulama nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı mezun olmuş her hekimin giriş olduğu bir sınavdır. TUS yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS, 25-31 Mart arasından sınav tercihleri yapılmıştı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinde duyuru yayınlandı. 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren TUS sonuçlarını öğrenebilecek.

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TUS 2020 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin interner adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.