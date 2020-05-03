Telafi eğitimi ne zaman? Ziya Selçuk'ta telafi eğitimi son dakika açıklaması!

Telafi eğitimi ne zaman? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullar geçici süreliğine kapatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme süreci beklenildiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılacağını duyurmuştu. Haberimizin içerisinden telefi eğitimi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Ziya Selçuk normalleşme süreci beklenidildiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılacağını duyurmuştu.

Bakan Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız” ifadelerinin ardından okulların bu tarihte açılması için planlama başladı. Telafi eğitimi toplam 5 hafta yapılacak. 4 haftası haziran ayında 1 haftası ise eylül ayında tamamlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor. Eğitimin yapılacağı tarihler ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor.

Düzenlemeye göre rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.