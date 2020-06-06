Sözleşmeli öğretmen 2020 yer değiştirme tarihleri ne zaman?Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme takvimi belli oldu!

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme takvimi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık “Sözleşmeli öğretmen 2020 yer değiştirme tarihleri ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yer değiştirme işlemleri aile birliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak değiştirme imkanı sunuluyor. Sağlık ve aile birliği mazeretleri başvuru işlemleri farklı günler içerisinde yapılacak Haberimizin içerisinden sözleşmeli öğretmen yer değiştirme takvimi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN 2020 YER DEĞİŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik yapan vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı tarihleri açıkladı. Sağlık ve aile birliği mazeretleri başvuru işlemleri farklı günlerde gerçekleştirilecek.

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları 24-8 Haziran 2020’de alınacak. Atamalar ise 14 Temmuz’da yapılacak.

Aile birliği mazeretleri başvuru tarihleri 29 Haziran ve 3 Temmuz 2020’de yapılacak. Atamalar ise 3 Eylül’de gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ