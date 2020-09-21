Seyreltilmiş eğitim nedir? Okullarda seyreltilmiş eğitim nasıl olacak?

Seyreltilmiş eğitim hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Kovid-19 pandemisi sonrası seyreltilmiş eğitim modeli hayata geçirildi. Konu hakkında açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmıştı. Seyreltilmiş eğitim uygulamasında ders saatleri azaltılacak.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.

BAKAN SELÇUK'TAN SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seyreltilmiş eğitim sistemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.