Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar kaç gün tatil? İşte yanıtı

Türkiye'de coronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler arasında okulların tatil edilmesi de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla tatil edildiğini açıklamıştı. Ardından detaylar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. İşte merak edilen "Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar kaç gün tatil?" sorularının yanıtı...

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Sağlık Bakanlığımızın, salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleriyle tüm dünyaya örnek olabileceğimiz Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi.

Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti.

Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil edildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Mevcut karara göre okulların 30 Mart Pazartesi günü, üniversitelerin ise 6 Nisan Pazartesi günü açılması bekleniyor. Ancak salgının yayılma durumuna göre Bakanlıklar bu sürenin uzatılmasına yönelik karar alabilir. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.