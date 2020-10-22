Öğretmenlik taban puanları 2020: KPSS öğretmenlik taban puanları açıklandı mı?

KPSS öğretmenlik taban puanları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sonuçlarını bugün görüntüleyebildi. Kaç puan aldığını öğrenen adaylar, atanıp atanamayacaklarını ve nereye atanabileceklerini araştırıyorlar. Peki, KPSS öğretmenlik taban puanları açıklandı mı?

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS öğretmenlik puan türü P10'dur. Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türü olan P10, GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanıyor.

KPSS ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS öğretmenlik taban puanları ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılan en son 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ait taban puanları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020 HAZİRAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUANLARI LİSTESİ

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