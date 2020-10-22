KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nedir, ne işe yarar?

KPSS branş sıralaması binlerce aday tarafından merak ediliyor. 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları bugün açıklandı. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

KPSS branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Branş sıralamasının 1 ay içinde açıklanması bekleniyor olup, herhangi bir gelişme olması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını görebilecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin KPSS yerleştirme işlemlerine etkisi olmuyor. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.