KPSS branş bazında sıralamalar yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta içi 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilmişti. Branş bazında sıralamaların ise 30 Kasım 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Peki, KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? KPSS önlisans branş bazında sıralama nedir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama