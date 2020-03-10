MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanır?

MSÜ sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ocak ve şubat aylarında alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bu ay sınava girecekler. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde saat 10:15'te yapılacak.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ giriş yerleri henüz belli olmadı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

2020 MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.