MSÜ sınavı ne zaman, ertelendi mi? MSÜ yeni sınav tarihi hangi gün?

MSÜ yeni sınav tarihi hangi gün? Tüm dünyada ve Türkiye'de Koronavirüs salgını sebebiyle gerekli önlemler alınıyor. Bu kapsamda ÖSYM sınav tarihlerini değiştirdi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? Birçok adayın heyecanla beklediği konu için açıklama geldi. Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde ertelenen sınavlar arasında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sebebiyle MSÜ sınav tarihleri değişti. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi 29 Mart'tan 3 Mayıs'a ertelendi.

ÖSYM'DEN MSÜ AÇIKLAMASI

ÖSYM konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

"2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.