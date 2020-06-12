LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS e-okul sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?

LGS sınav yerleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs salgını süresinde okula gidemeyen öğrencilere sınavda 8. Sınıf 1. Dönem müfredatından sorulara gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı’nın diğer yıllara göre farklı bir uygulama yapılacağını açıkladı. İyi ve kaliteli bir lise de öğrenim görmek isteyen öğrenciler, LGS sınav yerleri açıklandı mı? sorusu yakından takip ediyor. Yapılan açıklamada sınav giriş belgelerinin evlere gönderilmeyeceği duyuruldu. Sınava dair merak edilenler haberimizde.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bu sene LGS sınavlarına başvuruları merkezi olarak Bakanlık tarafından atandı. MEB kılavuzunda yer alan detaya göre sınav yerleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınavdan 7 gün önce açıklanacağı belirtilmiştir. LGS sınav yerleri açıklandığı zaman haberimize eklenecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020

Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için yayımladığı kılavuzda sınav giriş belgeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte belgeden detaylar;

1- Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

2- Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

3- Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

4- Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

5- Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

6- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

7- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020’de açıklanacağı belirtildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını https://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.