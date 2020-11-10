KYK burs sonuçları ne zaman açılanacak? Gözler KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarında

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları binlerce üniversite öğrencisi tarafından bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurmuştu. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru içi bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS VE KRESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.