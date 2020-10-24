KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KPSS önlisans sınavının saat kaçta başladığı ve saat kaçta sona erdiği merakla araştırılıyor. 25 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır.Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Peki, KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KPSS ÖNLİSANS GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Ön lisans KPSS 130 dakika sürecek. Adaylar 130 dakika içerisinde toplamda 120 soruyu yanıtlayacaklar.

KPSS önlisans sınavı 12:25'te sona erecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERİ AÇIKLANDI

KPSS önlisans sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder