KPSS kaç net kaç puan getirir? KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır?

Lise mezunlarının girdiği KPSS ön lisans 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularını 130 dakikada yanıtlayacaklar. KPSS puan hesaplama ile de sınav sonrasında tahmini puanlar hesaplanacak.

KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

KPSS ön lisans sınavında 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 sorulmaktadır. Soruların cevaplanması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) süre verilmektedir. Testler kapsamında yer alan dersler ve soru sayıları şu şekilde;

Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

Genel Kültür Testi: 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler

KPSS ön lisans sınavına girerek toplamda 35 adet net yapmış bir adayın puanı 67,662'dir. 45 net yapmış bir adayın puanı 71,623'tür. 70 net yapmış bir adayın puanı ise 81,716'dır.

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS önlisans sınavı ne zaman?

KPSS önlisans sınavından en erken kaçta çıkılabilir? 130 dakika kaç saat eder?