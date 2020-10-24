KPSS önlisans sınavına katılacak adaylar, sınav ile ilgili aramalarını sıklaştırdı. 25 Ekim Pazar günü uygulanacak KPSS önlisans sınavı saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00'dan sonra içeri alınmayacak. Sınav 130 dakika sürecek. Adaylar ve adayların yakınları sınavın tam olarak saat kaçta biteceğini merak ediyor. Peki, 130 dakika kaç saat eder? KPSS önlisans sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

130 DAKİKA KAÇ SAAT EDER?

KPSS önlisans sınavı 130 dakika sürecek. Sınava katılacak adaylar ve adayları dışarıda bekleyen yakınları 130 dakikanın kaç saat süreceğini araştırıyor. 130 dakika 2 saat 10 dakikaya denk geliyor. Buna göre 10:15'te başlayan KPSS önlisans sınavı 12:25'te sona erecek.

KPSS SINAVINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILABİLİR?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS Ön Lisans’da sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Buna göre en erken sınav başladıktan 1 saat 40 dakika sonra sınavdan çıkılabiliyor. Adaylar 11:45 ile 12:10 saatleri arasında sınavdan çıkabilecekler.

Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı’nı, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.

Sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir sebeple açılmayacaktır.