Sınav öncesi ve sınav anında okunacak dualar: En etkili sınav başarı duaları Türkçe ve Arapça okunuşu...

Sınav öncesi stresini azaltmak isteyen öğrenciler en etkili sınav başarı dualarını okuyacak. Maddi olarak sınava çalışan adaylar manevi olarak da duaları okuyacak ve KPSS önlisans sınavına girecek. Sınavının iyi geçmesini isteyenler Sınav öncesi okunacak dualar hakkında bilgi sahibi oluyor.

EN ETKİLİ SINAV BAŞARI DUALARI HANGİSİ?

SINAVA GİRERKEN ŞU DUA OKUNUR:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA ŞU ÂYET OKUNUR;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

