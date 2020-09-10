KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı!

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı. 20 Eylül Pazar günü sınava girecek olan adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavından öğretmen adayları sorumlu tutuluyor.

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KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adaylara yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

ÖSYM aynı zamanda sınava girecek olan adayları saat konusunda ise şu şekilde uyardı:

"20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;



Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

