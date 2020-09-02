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  3. KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:44 | Son Güncelleme:

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat 14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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