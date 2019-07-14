KPSS 2019 ne zaman bitecek? KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KPSS için heyecan giderek artıyor. KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür 14 Temmuz’da saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM konu ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda ayrıca 14 Temmuz’daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için saat 10.00’dan sonra “Eğitim Bilimleri” oturumu için de saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı. KPSS sınav tarihleri ve süreleri ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

KPSS oturumları farklı saatlerde gerçekleştiriliyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz'da saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Yani sınav süresi 2 saat 10 dakika olacak.

Eğitim Bilimleri oturumu ise 14 Temmuz'da saat 14.45'te başlayacak. Sınav süresi 100 dakika olacak. Yani sınav 1 saat 40 dakika sürecek.

İŞTE TÜM OTURUMLARIN SAATLERİ VE TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM UYARDI!

Duyuruda ayrıca 14 Temmuz’daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için saat 10.00’dan sonra “Eğitim Bilimleri” oturumu için de saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.