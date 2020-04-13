KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans, önlisans başvuru tarihi belli oldu mu?

KPSS başvuruları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar KPSS başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Memur olmak isteyen kişileri girdiği bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden güncellenen sınav başvuruları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav başvuruları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

KPSS HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Ağustos'aa, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 12 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KPSS HAKKINDA

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.