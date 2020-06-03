Karne verilecek mi, ne zaman? Karneler bu sene alınacak mı?

Karneler bu sene alınacak mı? Binlerce kişi karnelerin verilip verilmeyeceğini merakla takip ediyor. Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası öğrenciler derslerini online olarak almaya başladı. Uzaktan eğitim süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı birçok önlem değişiklik yaptı. Telafi eğitimi, sınıf geçme gibi konular gündemde yer alan konular arasındaydı. Peki, Karne verilecek mi, ne zaman? Öğrenci ve velilerim heyecan ve ilgiyle takip ettiği karneler hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARNELER BU SENE ALINACAK MI?

Koronavirüs salgını sonrası öğrenciler derslerini uzaktan işlemeye devam ediyor. 19 Haziran’da resmi olarak tatile girecek. Karnelerin verilip verilmeyeceği hakkında henüz net bit bilgi yok. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bu yılki alınan sınıf geçme kararları ise şu şekilde olacak;

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.

4 Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek..

12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak.