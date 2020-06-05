Hafta sonu nüfus müdürlüğü açık olacak mı? Eski kimlikle YKS'ye girilebilir mi?

Eski kimlikle YKS'ye girilip girilmeyeceği araştırılıyor. YKS için kimlik değişimi yapacak olan adaylar hafta sonu nüfus müdürlüğü açık olma durumu ile ilgili bilgi almak istiyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından YKS'ye girecek adayların T.C. kimlik kartı başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına yönelik bir açıklama yaptı. YKS'ye girecek adayların hafta sonu da açık olacak olan nüfus müdürlüklerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

ESKİ KİMLİKLE YKS’YE GİRİLİR Mİ?

Kimlik kartının yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

“Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

YKS’ye girişte adayların yanında bulundurması gereken belgeler ÖSYM’nin resmi internet sitesinde açıklandı. Buna göre;

Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)