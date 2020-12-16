EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS kura tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 EKPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. EKPSS sınavı 15 Kasım'da yapıldı. Engelli memur alımı için gerçekleşen EKPSS sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. EKPSS kura başvuruları ise 18-30 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Kuraya katılmak isteyen adayların geç başvuruları ise 9-10 Aralık tarihinde alındı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercihleri ne zaman alınacak?

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçları yarın (17 Aralık 2020) açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. EKPSS kura tercih tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.