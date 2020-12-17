EKPSS yerleştirme puanları 2020: EKPSS atama taban puanları açıklandı mı?

2020 EKPSS sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. 97.646 adayın başvurduğu EKPSS sonuçlarına ilişkin atama puanları da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, EKPSS yerleştirme puanları açıklandı mı?

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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EKPSS kaç puanla memur olunur, baraj kaç? EKPSS 60, 65, 70, 80 puan alanlar nereye atanır?

EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım tarihinde uygulanan EKPSS doğrultusunda alım yapılacak memur kadroları ve taban puanları henüz açıklanmadı. Atama için kılavuzun yayımlanması ve puanların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

Kura İle Yerleştirmenin Yapılması

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.