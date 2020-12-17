EKPSS kaç puanla memur olunur, baraj kaç? EKPSS 60, 65, 70, 80 puan alanlar nereye atanır?

EKPSS 60, 70, 80 puanla nereye atanabileceği, binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiren sınava 97.646 aday başvurdu. Sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar aldıkları puanla nereye atanabileceklerini araştırıyor. EKPSS kaç puanla memur olunur, barajı kaç? EKPSS 60, 70, 80 puanla nereye atama yapılır?

EKPSS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

EKPSS 2020 taban puanları henüz açıklanmadı. EKPSS 60, 70, 80 puan alan adayların ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda kadroları ve taban puanlarını incelemeleri gerekiyor. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS BARAJ PUANI KAÇ?

EKPSS atamaları, açıklanan illere ve kadrolara göre değişkenlik göstermektedir.

EKPSS yerleştirme puanları 2020: EKPSS atama taban puanları açıklandı mı?

TERCİH KILAVUZU BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı) belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya tercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasının yapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

Kura İle Yerleştirmenin Yapılması

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.