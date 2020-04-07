Ek ders ücreti için kamera şartı yok

Açıklamada güvenlik riskleriyle ilgili gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, öğretmenlerin online ders görüntüsü için zorlanamayacağı vurgulandı. Kamera kaydı açmayan öğretmenlerin ek ders ücretinin kesilmesinin söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, öğretmen ve öğrencilere, bilgisayarlarını virüslere karşı güvenli hale getirilmesi çağrısı yapıldı.