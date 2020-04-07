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  3. Ek ders ücreti için kamera şartı yok

Ek ders ücreti için kamera şartı yok

Ek ders ücreti için kamera şartı yok

Bazı il, ilçe ve okul müdürlerinin, öğretmenlere zoom adlı programla video konferans yaptırmasının ardından bu program aracılığıyla bazı öğrenci ve öğretmenlerin hesaplarına sızıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada güvenlik riskleriyle ilgili gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, öğretmenlerin online ders görüntüsü için zorlanamayacağı vurgulandı. Kamera kaydı açmayan öğretmenlerin ek ders ücretinin kesilmesinin söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, öğretmen ve öğrencilere, bilgisayarlarını virüslere karşı güvenli hale getirilmesi çağrısı yapıldı.


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