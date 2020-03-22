EBA TV ne zaman açılacak? TRT EBA TV internetten izlenebilecek mi? İşte uzaktan eğitim modeli EBA TV!

EBA TV'nin ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından yoğun olarak araştılıyor. Uzaktan eğitim modeline geçilen bu yeni sistem hakkında öğrenciler bilgi almak istiyor. EBA TV internetten izlenebilecek mi? Koronavirüs salgını sonra eğitim ve öğretime ara verilmişti. Öğrecilerin eğitimine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan EBA TV hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA TV NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan EBA TV 23 Mart Pazartesi yayın hayatına başlıyor. 20 dakika sürecek olan derslerde ğrenciler kendilerine uygun programları uygun saatlerde dinleyebilecek.

EBA TV İNTERNETTEN İZLENEBİLECEK Mİ?

EBA TV'yi televizyondan izlemek istemeyen öğrenciler internet üzerinden de derslere erişim sağlayabilecek. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi. TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu.