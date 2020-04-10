EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri!

EBA TV ders tekrarının ne zaman yapıldığı tüm öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. abah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar sürüyor. Uzaktan eğitim derslerinin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. EBA TV ders tekrarı saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

EBA TV DERS TEKRARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

UZAKTAN EĞİTİM FREKANS BİLGİLERİ

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

TRT EBA TV canlı izleme linki: İlkokul, Ortaokul, Lise Uzaktan Eğitim canlı yayın dersleri nasıl izlenir?