  • $7,4952
  • 8,8913
  • 469.056
  • 1106.75
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri: EBA 14-18 Eylül ders programı burada
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:04 | Son Güncelleme:

EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri: EBA 14-18 Eylül ders programı burada

EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri: EBA 14-18 Eylül ders programı burada

Bu sene eğitim öğretime uzaktan eğitim ile başlayan öğrenciler, EBA TV'de ve canlı sınıflarda eğitim hayatına devam ediyor. Hangi sınıfın, saat kaçta, hangi derslerinin olduğu EBA ders programlarında açıklanıyor. EBA 14-18 Eylül ders programı yayınlandı. İşte EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri...

EBA 14-18 Eylül ders programı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde 3. haftaya başlayan öğrenciler bu hafta hangi gün ve hangi saatlerde hangi derslerinin olduğunu araştırıyor. EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri, ders programı kapsamında açıklandı.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA DERS PROGRAMI 14-18 EYLÜL

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

<p>Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü KKTC’de ic

Doğu Akdeniz'de Türkiye fırtınası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor

Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı! 1'i ağır 9 yolcu yaralandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.