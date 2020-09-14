EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri: EBA 14-18 Eylül ders programı burada

EBA 14-18 Eylül ders programı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde 3. haftaya başlayan öğrenciler bu hafta hangi gün ve hangi saatlerde hangi derslerinin olduğunu araştırıyor. EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri, ders programı kapsamında açıklandı.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA DERS PROGRAMI 14-18 EYLÜL

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE