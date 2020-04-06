EBA ders programı yayında: EBA 6 Nisan ders programı nasıl?

EBA 6 Nisan ders programı nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EBA ders programı, öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini EBA Tv üzerinden takip edebiliyor. Kaçıncı sınıfın hangi saatte hangi dersinin olduğu haftalık ders programlarında belirlenniyor. EBA 6-10 Nisan haftası ders programı haberimizde..

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Online eğitimde şifre almak için “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor.

EBA HAFTALIK DERS PROGRAMI