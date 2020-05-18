EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA canlı ders nasıl izlenir? Lise, ortaokul, ilkokul canlı izleme linki

EBA canlı derse girişi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir araştırma yapıyor. Küresel boyuta ulaşan yeni tip koranavirüs (kovid-19) salgını sonrası Türkiye’de okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA sayesinde öğrenciler derslerini online olarak işleyebiliyor. EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA canlı ders nasıl izlenir? Uzaktan eğitim modeli sayesinde öğrenciler derslerden geri kalmıyor ve öğretmenleri ile canlı bağlantı kurabiliyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

VELİLER NASIL GİRECEK?

EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.

EBA NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim firmaları tarafından hazırlanan dijital kaynaklar mevcutken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri içerikleri sunabilmektedirler. Veliler ve öğretmenler eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilmekte, eğitime katkıda bulunabilmektedirler