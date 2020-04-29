EBA akademik destek girişi nasıl yapılır? EBA akademik destek canlı ders girişi nereden yapılır? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeli EBA öğrencilerin derslerinin aksatmamasına yardımcı oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı." dedi. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EBA AKADEMİK DESTEK GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olan öğrenciler sisteme TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Mevcut bir hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No'yu girerek üyelik oluşturduktan sonra sisteme girebileceklerdir.

EBA AKADEMİK DESTEK GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

BAKAN ZİYA SELÇUK: "İŞLENEN DERS SAYISI 650 BİNİ AŞTI"

Akademik Destek Sistemi'nin yanı sıra EBA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin tamamına sundukları canlı ders uygulamasının da her geçen gün daha fazla kullanıldığını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevirim içi ders yaptıkları EBA Canlı Sınıf uygulamasında 13 Nisan 2020'den itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Bunların yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzmanların EBA Kontrol Merkezi'nde 7 gün 24 saat daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Gelişen durumlara, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.