e-YDS sınav giriş belgeleri açıklandı! e- YDS sınav giriş sorgulama nasıl yapılır?

e- YDS sınav giriş sorgulama nasıl yapılır? sorusu sık sık araştırılıyor. Konu ile ilgi açıklamayı ÖSYM yaptı. Adaylar uzun zamandır sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. Heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. . e-YDS 2020/3 İngilizce sınavı için adaylar ÖSYM’nin giriş sayfasından TC kimlik ve şifresiyle bina ve salonlarını öğrenebilecek. e- YDS sınav giriş sorgulama hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SINAV GİRİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin internet adresinden 11 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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SINAVA GİRİŞTE TEMEL KURALLAR

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.